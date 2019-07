Pilhatsch lag im Finale eine Hundertstel über ihren am Vortag aufgestellten nationalen Rekord.

WM in Südkorea

Caroline Pilhatsch © APA/AFP/OLI SCARFF

Caroline Pilhatsch erreichte beim WM-Finale in Südkorea über 50 Meter Rücken in der Langbahn den siebenten Platz. Sie benötigte im Endlauf 27,78 Sekunden, auf das Podest fehlten ihr 26 Hundertstel, der WM-Titel ging an die US-Amerikanerin Olivia Smoliga.

Die Steirerin wurde im Dezember des Vorjahres in der Kurzbahn über die selbe Distanz Vizeweltmeisterin. Am Vortag hatte sich Pilhatsch im Semifinale in 27,77 Sekunden mit einem nationalen Rekord für den Endlauf qualifiziert.

Silber und Bronze gingen auf der nichtolympischen Sprintdistanz an Etiene Medeiros (BRA/27,44) und Daria Waskina (RUS/27,51).