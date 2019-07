Facebook

Luka Wraber startet in Tokio im Badminton © AP

Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sind gegenüber Rio um fünf Sportarten, viele Frauen- und Mixed-Bewerbe sowie Medaillenentscheidungen angewachsen. Österreichs Team soll zumindest gleich groß sein wie 2016 mit 71 Athleten (34 Frauen/37 Männer). Ein Jahr vor den Sommerspielen sind von zehn Sportlern erst ein paar Quotenplätze erobert worden, es bieten sich aber noch viele Möglichkeiten.

Von 24. Juli bis zum 9. August 2020 sind in der japanischen Hauptstadt 339 Medaillenentscheidungen in 33 Sportarten geplant, 165 für Herren, 156 für Damen und 18 im Mixed. 2016 in Rio de Janeiro waren es 306 in 28 Sportarten (161/136/9). In Asien sind Karate, Skateboard, Sportklettern und Surfen neu im Programm, Baseball/Softball kehrt zurück, mit Ausnahme der Ballsportart hat Österreich in allen anderen Teilnahme-Ambitionen.

2016 in Brasilien hatten Thomas Zajac/Tanja Frank mit Bronze im Nacra 17 die einzige österreichische Medaille geholt, vier Jahre zuvor in London war man sogar gänzlich ohne Podestplatz geblieben. "Klar ist, wir wollen nicht bis zum 13. Wettkampftag bis zur ersten Medaille warten müssen wie in Rio oder gar leer ausgehen wie 1964 bzw. 2012 in London", sagte ÖOC-Präsident Karl Stoss. "Mit Klettern und Karate sind zwei neue Sportarten im Programm, in denen wir zur absoluten Weltklasse bzw. zu den Medaillenanwärtern zählen. Dazu kommen eine Reihe von anderen Hoffnungen - in der Leichtathletik, im Judo, im Rudern und im Segeln, um nur einige zu nennen. Eine Zahl zwischen drei und fünf Medaillen ist realistisch."

Qualifiziert sind in der Leichtathletik bereits Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, die Siebenkämpferinnen Verena Preiner und Ivona Dadic sowie Marathonläufer Lemawork Ketema, die jeweils Limits erfüllt haben. Mit Erbringung einer "Olympic Qualifying Time" (OQT) haben Schwimmer ihr Fix-Ticket, Marlene Kahler hat das über 1.500 m Kraul bereits in der Tasche. Quotenplätze für Österreich geholt haben auch schon die Segler Frank/Lorena Abicht mit Silber 2018 bei der WM vor Aarhus in der 49er-FX-Klasse und Zajac/Barbara Matz in der gemischten Klasse Nacra 17 Foiling sowie Schütze Martin Strempfl mit dem Luftgewehr.

Das ÖOC hofft bis zum Ende der Qualifikationsfristen aber auf ein ähnlich großes Team wie 2016. "Derzeit haben wir zehn Athletinnen und Athleten fix. Mit Juli 2020 sollen es - wenn es nach den Hochrechnungen der Verbände geht - rund 75 sein. Das wäre über dem langjährigen Durchschnitt. Noch wichtiger ist für uns aber, dass auch die Qualität stimmt. Wir sind da sehr zuversichtlich: Ich glaube, unser Aufgebot für 2020 wird, auf die Klasse bezogen, das stärkste Team seit langem sein", gab sich ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel zuversichtlich.

Olympia 2020: Österreichs Hoffnungen für Tokio Badminton Die beste und wohl auch einzige Qualifikationschance aus österreichischer Sicht hat Luka Wraber. Maßgeblich für die Vergabe der je 38 Startplätze im Einzel sowie jeweils nur 16 im Doppel und Mixed-Doppel ist die Weltrangliste mit Stichtag 30. April 2020. Wraber rangiert derzeit als mit Abstand bester heimischer Spieler auf dem 92. Platz, die Top 60 bis 70 des bereinigten Rankings sollten sich die Tickets sichern können. AP Basketball Im klassischen Basketball besteht keine Qualifikationschance für Österreich, im bei Olympia neu eingeführten 3 x 3 nur eine äußerst minimale bei den Männern. Die ÖBV-Herren nehmen von 30. August bis 1. September in Debrecen erstmals an der 3 x 3-EM teil. Im April/Mai 2020 findet ein Qualifikationsturnier für einen Teil noch nicht qualifizierter Nationen statt. APA/HELMUT FOHRINGER Bogenschießen Österreichs Kandidaten auf einen Quotenplatz sind Andreas Gstöttner und Elisabeth Straka. Nachdem es im Juni bei den Weltmeisterschaften in Hertogenbosch und den European Games nicht geklappt hatte, bleiben noch bei den Europameisterschaften im Mai 2020 in Antalya und eine Weltqualifikation im Juni in Berlin als letzte Möglichkeiten. Am ehesten scheint für Gstöttner/Straka eine Qualifikation im neuen olympischen Mixed möglich. APA/HERBERT PFARRHOFER Boxen Aufgrund der chaotischen Zustände im krisengeschüttelten und suspendierten Weltverband AIBA hat das IOC das Qualifikationsprozedere der nun 13 Gewichtsklassen (5 Frauen/8 Männer) neu gestaltet und auch die Ausrichtung der Ausscheidungsturniere von Jänner bis Mai 2020 übernommen. Für die österreichischen Anwärter wird es Ende Februar/Anfang März beim Europa-Quotenplatzturnier in London ernst, am aussichtsreichsten ist Umar Dzambekov. Der 21-jährige Halbschwergewichtler belegte bei den Europaspielen Rang zehn. Eine zweite Möglichkeit nach London würde noch das Welt-Ausscheidungsturnier im Frühling 2020 bieten. APA/HANS PUNZ Fechten Für Österreich wird die Qualifikation schwierig. Herangezogen wird die Team-Rangliste mit 4. April 2020, je acht Mannschaften sind in Tokio mit dabei. Österreich stellt derzeit mit den Florettfechterinnen überhaupt nur eine Mannschaft, die sich international misst. Für Einzelfechter, die es nicht übers Team schaffen, sind 60 Quotenplätze, je 10 pro Waffengattung, reserviert. Die Teilnehmerzahl in den Individualevents ist je 34. Der Degen-EM-Fünfte Josef Mahringer ist derzeit Österreichs aussichtsreichster Fechter. APA/HELMUT FOHRINGER Gewichtheben Toptalent Sarah Fischer mit EM-Bronze und auch Rio-Teilnehmer Sargis Martirosjan haben sich im dreiteiligen Qualifikationszeitraum mit Topergebnissen in eine gute Ausgangsposition gebracht. Besonders viele Punkte für die relevante Rangliste gibt es bei der WM im September in Thailand zu holen. Aber auch danach gilt es für das aussichtsreiche Duo bei diversen Turnieren bis zum Stichtag 30. April 2020 noch anzuschreiben. APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU Golf Wie beim Olympia-Comeback vor vier Jahren bringt das auf der Weltrangliste basierende und seit Juli 2018 laufende Olympia-Ranking (OGR) der Internationalen Golf Federation (IGF) die Profi-Golfer zu Olympia. Die Top 15 sind fix (maximal vier Starter pro Nation), dahinter höchstens zwei pro Land bis die beiden 60er-Felder (inklusive je ein Fixplatz für Japan) voll sind. Die Qualifikations-Perioden enden am 22. (Herren) bzw. 29. Juni (Damen) 2020. Nach derzeitigem Stand wäre Österreich bei den Herren mit Bernd Wiesberger und Matthias Schwab bzw. Christine Wolf und Sarah Schober, also mit dem vollen Kontingent, qualifiziert. APA/AFP/ANDY BUCHANAN Handball Die Männer-EM im Jänner 2020 entscheidet für Mitveranstalter Österreich über das olympische Schicksal. Die Chancen sind eher klein. Entweder wird die ÖHB-Auswahl Europameister, oder sie schafft dank einer guten EM-Platzierung den Sprung zu einem der drei Qualiturniere im Frühling 2020. Dort kämpfen je 4 Teams um je 2 Olympiatickets. Für die Frauen besteht keine Qualifikationschance. APA/DIETMAR STIPLOVSEK Hockey Österreichs Herren-Team hat nach Rang vier bei einem Turnier der zweiten von drei Phasen der Olympia-Qualifikation nur noch eine kleine Chance über die Weltrangliste, über die zwei der insgesamt zwölf Plätze vergeben werden. Ausschlaggebend ist das Ranking nach der bis Anfang September laufenden Kontinentalmeisterschaften. Die ÖHV-Damen sind bereits vor gut einem Jahr in Qualifikationsphase eins ausgeschieden. APA Judo Für die Teilnahme in den 14 Einzel-Bewerben (je sieben pro Geschlecht) werden die IJF-Weltranglisten vom 25. Mai 2020 herangezogen. Die Top 18 (einer pro Nation) sind jeweils fix qualifiziert. Das Gastgeberland erhält pro Gewichtsklasse einen Startplatz und darf auch am neuen Mixed-Bewerb teilnehmen. Weitere 100 Startplätze werden mit Augenmerk auf die kontinentale Verteilung vergeben, dazu werden 20 Einladungen ausgesprochen. Nach derzeitigem Stand wäre Österreich mit Sabrina Filzmoser (bis 57 kg), Magdalena Krssakova (bis 63 kg), Bernadette Graf (bis 78 kg), Michaela Pollerers (bis 70 kg) sowie Stephan Hegyi (über 100) mit dabei. Laurin Böhler (bis 100 kg) hält in der Simulation einen Platz über die kontinentale Quote. Für den Teambewerb werden je drei Judoka benötigt, teilnehmen dürfen nur Mannschaften mit der entsprechenden Anzahl von Einzel-Qualifikationen. APA/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Kanu Wildwasser: Österreich peilt Quotenplätze bei der WM von 25. bis 29. September in la Seul d'Urgell in Kajak-Einer der Damen und Herren (Top 18) sowie im Canadier-Einer der Damen (Top 11) an, jeweils ist nur einer pro Nation möglich. In der teaminternen Qualifikation für Tokio haben nach der EM Viktoria Wolffhardt im K1 und Nadine Weratschnig im C1 als jeweils Siebente sowie Felix Oschmautz als K1-15. einen Vorteil. Zweiter Quali-Bewerb des ÖKV ist die WM. Wolffhardt reicht da für das K1-Ticket ein Finaleinzug, Corinna Kuhnle bzw. Nina Weratschnig müssten eine Medaille gewinnen, um sie noch abzufangen. Werden bei der WM Quotenplätze verpasst, ist in der kontinentalen Qualifikation im Mai 2020 in London nur noch eines für Europa je Bootsklasse zu haben. Im K1 liegt die Teilnehmerzahl bei 24, im C1 bei 17. APA/EPA/ROLEX DELA PENA Karate Für die Olympia-Premiere dieser Sportart werden die üblichen fünf Kumite-Gewichtsklassen je Geschlecht auf drei reduziert, dazu kommt je ein Kata-Bewerb. Von den zehn in jedem der acht Bewerbe vergebenen Tickets werden vier über ein Olympia-Ranking per 6. April vergeben. Die Vorarlbergerin Bettina Plank liegt da als Fünfte aussichtsreich, könnte dann aber aufgrund ihres Europaspiele-Titels zum Zug kommen. Nachträglich werden nämlich zunächst die "Goldenen" der Minsk-Titelkämpfe berücksichtigt. Weitere je drei Startplätze gehen bei einem Qualifikationsturnier vom 8. bis 10. Mai in Paris weg. Darauf muss - zumindest nach aktuellem Stand - auch Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger hoffen. APA/KARATE AUSTRIA/EWALD ROTH Klettern Bei der Olympia-Premiere kommt der nicht unumstrittene Kombinationsmodus aus allen drei Disziplinen Bouldern, Speed und Vorstieg zur Austragung. Mit Kombi-Weltmeister Jakob Schubert und der WM-Dritten Jessica Pilz verfügt das starke österreichische Team über zwei potenzielle Medaillenkandidaten. Die beiden Vorstieg-Titelverteidiger sollten sich gleich bei der WM im August in Japan für das nur jeweils 20 Athleten kleine Feld mit je maximal zwei aus einer Nation qualifizieren können. Auch Sandra Lettner, Magdalena Röck, Hannah Schubert und Florian Klingler peilen das an. Weitere Chancen würden sich beim Quali-Event Ende November in Toulouse und der EM in Moskau im Frühling 2020 bieten. APA/BARBARA GINDL Leichtathletik Es gibt zwei Möglichkeiten sich zu qualifizieren. Wenn man den Entry Standard erreicht oder über die Weltrangliste mit Stichtag 29. Juni 2020 für die meisten Disziplinen. Geschafft haben es bereits Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, der das Limit mit 66,00 heuer bereits mehrfach übertraf sowie die Siebenkämpferinnen Verena Preiner (6.472) und Ivona Dadic (6.461), die ebenfalls das Limit (6.420) überboten, und Marathonläufer Lemawork Ketema mit dem neuen österreichischen Rekord beim Wien-Marathon von 2:10:44 Stunden (Limit: 2:11:30). APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC Moderner Fünfkampf Junioren-Vize-Weltmeister Gustav Gustenau hofft, bei den Europameisterschaften vom 6. bis 11. August in Bath/England eines von acht dort vergebenen Tickets zu holen. Der 14. des Prag-Weltcups von Ende Mai und Schützling von 2012-Olympia-Sechsten Thomas Daniel dürfte sonst noch hoffen, per 1. Juni einen von sechs verbliebenen Startplätzen über die Weltrangliste zu ergattern. Eine Qualifikation über Weltcup oder WM ist quasi auszuschließen. APA/HELMUT FOHRINGER Radsport Für das Straßenrennen hätte Österreich im aktuellen UCI-Nationenranking bei den Herren drei Startplätze, für die Damen gebe es derzeit keinen. Stichtag für die Quotenplatzvergabe ist der 27. Oktober 2019. Im Mountainbiken müssen sich Karl Markt, Gregor Raggl und Co. strecken, um bis 28. Mai 2020 im Olympia-Ranking unter die besten sieben zu kommen, das würde zwei Plätze bringen, dahinter gibt es nur einen. Für die Damen ist ohnehin nur ein einziges Ticket realistisch, dieses würde voraussichtlich an Jungstar Laura Stigger gehen, die in ihrem ersten Jahr im U23-Weltcup groß aufzeigt und wohl auch jetzt schon in der Elite konkurrenzfähig wäre. Routinier Elisabeth Osl ist zu Saisonbeginn wegen Gesundheitsproblemen länger ausgefallen. Auf der Bahn liegt derzeit das Madison-Duo Andreas Graf/Andreas Müller, zuletzt bei den Europaspielen Dritte, auf einem Qualifikationsrang. Auch Verena Eberhardt, die Zweite im Punktefahren der Europaspiele, darf sich im Omnium Chancen ausrechnen. Im BMX ist ein österreichischer Olympiateilnehmer hingegen auszuschließen. APA/EXPA/ ERIC FAHRNER Reiten Springreiten (20 Teams zu je 3 plus 15 Einzelreiter): Österreich hat bei der EM (19.-25.8. in Rotterdam) die Chance auf einen von drei freien Team-Plätzen. Gelingt das nicht, dann hat Max Kühner als heimische Nummer 1 dank seiner guten Ergebnisse (die 15 besten des Jahres zählen) beste Aussichten auf eine Teilnahme als Einzelreiter. Dressur (15 Teams zu je 3 plus 15 Einzelreiter): Österreich hat bei der EM in Rotterdam ebenfalls die Chance, einen von drei freien Team-Plätzen zu erreichen. Schaffen Victoria Max-Theurer und Co. das nicht, dann steht ein Platz für Einzelreiter zur Verfügung. Dafür zählen die jeweils vier besten Resultate 2019. Laut OEPS-Sportdirektor Franz Kager besteht eine gute Chance für das Team. Vielseitigkeit (15 Teams zu je 3 plus 20 Einzelreiter): Österreich ist erstmals seit mehreren Jahren mit einem Team für die EM (28.8.-1.9. in Luhmühlen/GER) qualifiziert. OEPS-Sportdirektor Franz Kager glaubt an eine bessere Chance für eine Team-Qualifikation als für einen Einzelreiter. Die Chance bei der EM ist bei nur zwei freien Team-Plätzen freilich nicht allzu groß. Für die Olympia-Rangliste der Einzelreiter werden die besten vier Ergebnisse des Jahres 2019 gewertet. APA/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Ringen Die erste Quali-Chance für Martina Kuenz, Daniel Gastl und Co. gibt es bei der WM im September in Kasachstan. In jeder der 18 olympischen Klassen (6 Frauen, 12 Herren - je 6 Freistil- und Griechisch-Römisch) lösen die jeweils besten sechs NOK-Quotenplätze. Für nicht Qualifizierte bieten sich bei den Europa-Qualifikationsturnieren im März und bei einem Welt-Qualifikations-Event Ende April 2020 weitere Chancen. APA/EPA/SRDJAN SUKI Rudern Die erste und größte Qualifikationschance gibt es bei den Weltmeisterschaften vom 25. August bis 1. September in Linz/Ottensheim. Je nach Klasse der sieben Olympia-Bootskategorien werden da fünf bis elf Quotenplätze vergeben. Weitere Tickets gibt es noch bei der Kontinental-Regatta vom 27. bis April 2020 in Varese sowie bei der Regatta der letzten Chance vom 17. bis 19. Mai in Luzern. Österreichische Boote haben durchaus Qualifikationschancen, allen voran mit Magdalena Lobnig die Olympia-Sechste von Rio 2016. APA/HELMUT FOHRINGER Schießen Bisher hat für Österreich nur Martin Strempfl (Luftgewehr) einen Nationenquotenplatz geholt. Franziska Peer, Olivia Hofmann, Sylvia Steiner und Alexander Schmirl scheiterten bei Weltcups und den Europaspielen jeweils nur knapp. Die nächsten Gelegenheiten haben sie heuer noch beim Weltcup Ende August in Rio de Janeiro und der EM im September in Bologna. Auch nächstes Jahr gebe es noch weitere Quali-Bewerbe. APA/ROLAND SCHLAGER Schwimmen Langbahn: Mit Erbringung einer "Olympic Qualifying Time" (OQT) haben Schwimmer ihr Fix-Ticket, Marlene Kahler hat das über 1.500 m Kraul bereits in der Tasche. Bei den am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaften in Gwangju haben die übrigen sechs antretenden OSV-Aktiven die Chance, Limits zu erbringen. In den Staffeln, in denen je 12 von 16 Olympia-Tickets vergeben, ist der OSV nicht vertreten. Die übrigen vier Staffel-Startplätze werden per 31. Mai über ein Zeitenranking ermittelt. Verbleibende Plätze auf den insgesamt 28 Einzelstrecken werden unter den Athleten mit einer "Olympic Selection Time" (LST) vergeben, Deadline dafür ist der 29. Juni. Freiwasser: Im Freiwasser über 10 km ist David Brandl Österreichs einziger Tokio-Anwärter. Die erste Quali-Chance beim WM-Bewerb in Gwangju verpasste er. Weitere 14 Plätze werden bei einem Qualifikations-Event im Frühjahr in Fukuoka in Japan vergeben - an die Top Neun sowie je ein weiterer je Kontinent. Wasserspringen: Im Wasserspringen werden Tickets über die WM, die EM im August in Kiew und 2020 beim Weltcup in Tokio vergeben. Österreichs Aktive haben nur geringe Qualifikationschancen. Synchronschwimmen: Im Synchronschwimmen werden im Duett zehn Plätze über die für Österreich nicht erreichbare Team-Qualifikation vergeben. Weitere fünf Plätze gehen an die kontinentalen Titelträger, die verbleibenden sieben Tickets gibt es bei einem Qualifikationsevent 2020. Österreichs Anwärterinnen sind Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri. Keine Qualifikationschance im Wasserball. APA/HANS KLAUS TECHT Segeln Tanja Frank/Lorena Abicht mit Silber 2018 bei der WM vor Aarhus in der 49er-FX-Klasse und Thomas Zajac/Barbara Matz als Neunte in der gemischten Klasse Nacra 17 Foiling haben bereits Nationentickets geholt. Weitere Quotenplätze gibt es bei den Weltmeisterschaften heuer. Die 470 mit David Bargehr/Lukas Mähr und Co. kämpfen im August im Olympiarevier von Enoshima um eines der vier Tickets, die 49er mit Benjamin Bildstein/David Hussl und Co. Ende November/Anfang Dezember in Auckland. Je ein Restplatz ist noch bei der EM 2020 zu haben. APA/EXPA/JOHANN GRODER Skateboarden Österreichs Skateboard-Szene ist auch strukturbedingt noch sehr im Aufbruch begriffen. Die Top 3 der WM sowie die besten 16 in der Olympia-Rangliste vom 1. Juni 2020 sind vorbehaltlich üblicher Kriterien (z.B. maximal 3 Starter pro Nation) qualifiziert, Japan hat zumindest einen Platz sicher. Aus Österreich hat nur die meist in den USA trainierende Ex-Europameisterin und X-Games-Starterin Julia Brückler (29) aus Niederösterreich ernsthafte Chancen, sich über diverse Contests zu qualifizieren. Brückler hatte zuletzt Knieprobleme, ihr werden bei einer erfolgreichen Qualifikation aber sogar Medaillenchancen zugerechnet. AP Surfen Die International Surfing Association (ISA) hat in Zusammenarbeit mit dem IOC eine fünfstufige Qualifikations-Hierarchie erstellt. Um beim olympischen Debüt des Wellenreitens (Shortboard) dabei sein zu können, muss im Vorfeld einer der jeweils 20 Olympia-Plätze für Surferinnen und Surfer (davon jeweils 1 fix für Japan) errungen werden. Führende Surf-Nationen sind die USA und Australien. Die Qualifikationsperiode läuft bis Mai 2020, für Europäer wird aber die WM im kommenden September (7.-15.) in Miyazaki die klar beste Chance sein. Als Vertreter des Österreichischen Wellenreitverbandes Austrian Surfing kämpft der in Frankreich lebende Grazer Jonas Bachan um einen Startplatz. APA/AFP/FRANCK FIFE Taekwondo Österreichs Top-Aktive hoffen in erster Linie auf die kontinentale Qualifikation im April in Mailand. Die Hoffnungen von Verbandsseite (ATF) ruhen auf Marlene Jahl in der Klasse bis 67 kg, Aleksandar Radojkovic (-80 kg) und Christina Schönegger (-49 kg). Schon im Dezember werden in insgesamt acht Gewichtsklassen über ein Olympia-Ranking die ersten Tokio-Tickets vergeben, im Jänner über die Grand-Slam-Champions-Series weitere. In Mailand kommen schließlich noch je Kategorie zwei Aktive zum Zug. APA/AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN Tischtennis Die ersten Tickets in allen Bewerben (Einzel, Mixed, Team) wurden bei Kontinental-Events vergeben, in Europa waren es Ende Juni die European Games. Österreichs Aktive sind da leer ausgegangen, hoffen aber auf das erneut volle Kontingent von sechs Aktiven. Die zweite Chance im Team gibt es vom 21. bis 26. Jänner bei einem Weltqualifikationsturnier, je Geschlecht sind da noch neun Plätze zu haben. Von den qualifizierten Teams sind automatisch zwei Aktive im Einzel teilnahmeberechtigt. Auf dieser "doppelten Qualifikation" liegt auch die ÖTTV-Hoffnung. Die verbleibenden Einzelplätze werden einerseits in der zweiten Mai-Hälfte bei einem Welt-Qualifikationsturnier vergeben, andererseits über ein ab Jänner offiziell publiziertes Olympia-Ranking. Im Mixed wird noch das Abschneiden bei den World-Tour-Grand-Finals 2019 sowie im Frühjahr auf der World Tour 2020 entscheidend sein. APA/BARBARA GINDL Triathlon Die zweijährige Qualifikationsfrist für die Einzelbewerbe läuft noch bis 11. Mai. Bis zur Quali-Halbzeit hatten die Österreicher durch Lisa Perterer, Julia Hauser, Luis Knabl bereits so gut gepunktet, dass deren Quotenplätze bereits so gut wie fix sind. Nächster Kandidat bei den Herren ist Lukas Hollaus. Maximal drei Aktive pro Geschlecht und Nation sind möglich, jeder aus diesem Trio muss dann aber unter den Top 30 des Quali-Rankings sein. Eine ÖTRV-Qualifikation für den neuen Mixed-Bewerb über die eigene Quali-Rangliste per 31. März scheint unwahrscheinlich, bei vier Einzel-Tickets gibt es aber dennoch eine gute Chance. Bei weniger als drei Einzel-Qualifikationen gibt es noch im Mai über einen eigenen Qualifikationsbewerb eine Mixed-Chance. APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Turnen Kunstturnen: Die besten Chancen werden verbandsintern Vinzenz Höck zugeschrieben. Der Ringe-Spezialist kann sich bei der WM in Stuttgart Anfang Oktober (wohl über den Mehrkampf) qualifizieren. Dazu ist der Einzug ins Finale und ein Platz unter den besten drei, die noch keinen Team/- Mehrkampf-Quotenplatz haben, notwendig. Ein weiterer Weg würde als (bereinigter) Weltcup-Bester 2020 nach Tokio führen. Die letzte Quali-Chancen bietet sich bei der EM im Mai 2020 (vier Quotenplätze). Rhythmische Gymnastik: Aushängeschild Nicol Ruprecht will zum Abschluss ihrer Karriere nach 2016 in Rio auch in Tokio dabei sein. Sie hat noch drei Qualichancen: Über die WM in Baku (September/Top 16 des Mehrkampffinales), als Top drei der Weltcupserie im April 2020 oder über den EM-Mehrkampf im Mai 2020, wo nur die Beste der Nicht-Qualifizierten den letzten Quotenplatz ergattert. Trampolin: Obwohl noch nicht im Tokio-Förderprogramm dabei, träumt der erst 18-jährige Benjamin Wizani bereits in seinem ersten Jahr in der Erwachsenenklasse vom großen Sprung nach Japan. Wahrscheinlicher als über die WM in Tokio im November (Top acht/max. einer pro Land), könnte die Qualifikation über den Weltcup gelingen. Dafür müsste der Staatsmeister konstant in die Top 15 springen. APA/GEORG HOCHMUTH 1/28

Spannend wird es für viele österreichische Topathleten heuer noch bei Weltmeisterschaften, wo es um direkte Quotenplätze geht. So etwa ab Sonntag für die Schwimmer in Gwangju oder die von Magdalena Lobnig angeführten Ruderer im August in Linz/Ottensheim. Oder im Kanu, wo Österreich im Wildwasser im Kajak Einer bei Damen und Herren sowie bei der Premiere des Canadier-Frauen-Einers dabei sein will, aber auch im Sprint. Im Klettern mit den Aushängeschildern Jakob Schubert und Jessica Pilz und Segeln mit David Bargehr/Lukas Mähr, Benjamin Bildstein/David Hussl und Co. wird das Abschneiden bei den Welttitelkämpfen ebenso entscheidend wie für die von Martina Kuenz angeführten Ringer.

Die Reiter wollen ihre Möglichkeiten in allen drei Sparten bei den Europameisterschaften nützen. Auf die EM zählt auch der Moderne Fünfkämpfer Gustav Gustenau. Die Schützen haben noch zahlreiche Möglichkeiten, u.a. auch bei EM und Weltcups. Im Synchronschwimmen folgt 2020 ein Qualifikationsevent. In der neuen Olympia-Sport Skateboarding sucht Julia Brückler ihre Chance über diverse Contests, im ebenfalls neuem Surfen der Grazer Jonas Bachan.

Verbandsintern werden im Turnen Vinzenz Höck (Kunstturnen), Nicol Ruprecht (Rhythmische Gymnastik) und Benjamin Wizani (Trampolin) die größten Chancen zugerechnet. Man hofft auf die erstmalige Teilnahme in allen olympischen Turnsportbereichen. Im Tischtennis soll es erneut das volle Kontingent von sechs Aktiven werden, die nächste Chance im Team gibt es vom 21. bis 26. Jänner bei einem Weltqualifikationsturnier. Überraschend wurde bisher noch kein Quotenplatz errungen.

Im Bogenschießen haben Andreas Gstöttner/Elisabeth Straka am ehesten die Chance, im neuen olympischen Mixed dabei zu sein. Im Boxen hofft Umar Dzambekov, im Fechten wird es beispielsweise für Josef Mahringer schwierig, es ist aber nicht aussichtslos. Im Gewichtheben versuchen es Sarah Fischer und Sargis Martirosjan, im Taekwondo die Österreicher über die kontinentale Qualifikation.

Viele Quotenplätze werden auch über Weltranglisten vergeben, da müssen die Akteure oftmals bis in den späten Frühling hinaus warten, um Klarheit zu haben. So versucht sich im Badminton Luka Wraber, im Golf schaut es dank Bernd Wiesberger, Christine Wolf und Co. gut aus. Im Triathlon haben Lisa Perterer, Julia Hauser und Luis Knabl so stark gepunktet, dass deren Quotenplätze bereits so gut wie fix sind. Im Tennis wird es schwierig, Dominic Thiem hat seine Teilnahme in Tokio ausgeschlossen, Dennis Novak und das neue Doppel Oliver Marach/Jürgen Melzer brauchen noch gute Resultate.

Im Beach-Volleyball liegen Robin Seidl/Philipp Waller gerade noch auf einen Ticket-Rang, Clemens Doppler/Alexander Horst und Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig müssen sich hingegen noch steigern. Chancen auf Quotenplätze gibt es auch über den Continental-Cup und ein Welt-Quali-Turnier. Im Judo darf man laut aktuellem Stand von einem großen Team mit u.a. Michaela Pollerers (bis 70 kg) und Stephan Hegyi (über 100) ausgehen. Im Karate schaut es zum Beispiel für Bettina Plank nicht schlecht aus, im Radfahren dürfen sich u.a. die Straßen- und Bahnfahrer gute Chancen ausrechnen.

Äußerst gering sind die Chancen auf eine Teilnahme im 3 x 3-Basketball sowie für die Handball- und Hockey-Männer (Frauen jeweils ohne Chance). Keine Qualifikationschance besteht im klassischen Basketball, Baseball/Softball, Fußball, der Rad-Disziplin BMX, Rugby, Wasserball und Hallen-Volleyball.