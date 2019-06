Facebook

Die Olympischen Winterspiele 2026 werden in Italien stattfinden. Die Kandidatur Mailand/Cortina d'Ampezzo hat sich am Montag bei der Abstimmung im Rahmen der 134. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne gegen die Kandidatur von Stockholm durchgesetzt. In Italien hatten zuletzt 206 in Turin Olympische Winterspiele stattgefunden.

Geplant sind die Spiele vom 6. bis 22. Februar 2026, gefolgt von den Paralympics (6. bis 15. März). Die Eröffnungsfeier soll in Mailand und die Schlusszeremonie in der Arena in Verona stattfinden.

Schauplätze der Winterspiele seit 1924 1924 Chamonix 25.1.- 5.2. 1928 St. Moritz 11.2.-19.2. 1932 Lake Placid 4.2.-15.2. 1936 Garmisch-

Partenkirchen 6.2.-16.2. 1948 St. Moritz 30.1.- 8.2. 1952 Oslo 14.2.-25.2. 1956 Cortina

d'Ampezzo 26.1.- 5.2. 1960 Squaw Valley 18.2.-28.2. 1964 INNSBRUCK 29.1.- 9.2. 1968 Grenoble 6.2.-18.2. 1972 Sapporo 3.2.-13.2. 1976 INNSBRUCK 4.2.-15.2. 1980 Lake Placid 13.2.-24.2. 1984 Sarajevo 8.2.-19.2. 1988 Calgary 13.2.-28.2. 1992 Albertville 8.2.-23.2. 1994 Lillehammer 12.2.-27.2. 1998 Nagano 7.2.-22.2. 2002 Salt Lake City 8.2.-24.2. 2006 Turin 10.2.-26.2. 2010 Vancouver 12.2.-28.2. 2014 Sotschi 7.2.-23.2. 2018 Pyeongchang 9.2.-25.2. 2022 Peking 4.2.-20.2. 2026 Mailand 6.2.-22.2.

Geplant war auch, dass sich Graz und Schladming gemeinsam für die Olympischen Winterspiele 2026 bewirbt. Weil "das klare Commitment" fehlte, zogen die Steirer die Bewerbung im Sommer überraschend wieder zurück.