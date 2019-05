Beim Porsche Carrera Cup in Tschechien krachte der Nic Schöll ungebremst in eine Betonwand. Der 17-jährige Wiener trug glücklicherweise keine Verletzungen davon.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nic Schöll krachte mit seinem Auto (in blau) in eine Betonwand © Porsche Carrera Cup Deutschland

Just vor einer Kurve, auf die Nic Schöll beim Porsche Carrera Cup im tschechischen Most mit 150 Stundenkilometer zugerast war, platzte einer seiner Vorderreifen. In weiterer Folge fuhr der 17 Jahre junge Pilot aus Wien ungebremst in eine Betonwand.

Schöll wurde vom Rettungsdienst geborgen und in das Krankenhaus gebracht, wo nach einer Untersuchung Entwarnung kam: Schöll hat keine sichtbaren Verletzungen davongetragen. "Trotzdem tut mir der ganze Körper weh, es heißt jetzt für mich sich richtig zu regenerieren und den Körper wieder aufzubauen. Mein nächster Start wäre in der GT4 European Series Ende des Monats im französischen Paul Ricard und da möchte ich unbedingt wieder dabei sein", wird Schöll in einer Presseaussendung zitiert.

Nic Schöll ist nach einem Unfall wohlauf © Porsche Carrera Cup Deutschland