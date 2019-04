Aich/Dob gewinnt in der Volley League Men Spiel eins der Finalserie gegen Waldviertel mit 3:1. Nächstes Spiel: Sonntag in Zwettl.

Aich/Dob (links Mihajlovic) gewann Spiel eins gegen Waldviertel mit 3:1 © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Der erste Schritt in Richtung Titelverteidigung ist getan. SK Posojilnica Aich/Dob erarbeitete sich mit einem soliden 3:1 (20, 21, -17, 18) gegen Waldviertel die 1:0-Führung in der Best-of-seven-Finalserie. „Ein Sieg, mehr nicht. Die Leistung war nicht unsere beste. Auswärts muss im Zwettler Hexelkessel eine Steigerung her“, mahnte Sportdirektor Martin Micheu, der in ungewohnt elegantem Outfit die Blicke der Zuseher auf sich zog – Sakko statt T-Shirt. „Nur für’s Fernsehen“, schmunzelte Mr. Aich/Dob.