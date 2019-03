Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz-Josef Rehrl kämpft um seine dritte Medaille © GEPA pictures

Der Alpine Skiweltcup liegt in seinen letzten Zuckungen, die Nordische Weltmeisterschaft in Seefeld biegt langsam aber doch auf die Zielgerade und die österreichische Bundesliga hat vor einer Woche wieder begonnen. In anderen Ländern ist überhaupt durchgespielt worden.

Fakt ist: Das Sport-Programm am heutigen Samstag ist vielfältig und dementsprechend unübersichtlich. Hier bekommen Sie einen Überblick.

Um 8.15 Uhr (live in ORF eins und im Kleine Zeitung Liveticker) startet der Damen-Super-G in Sotschi. Nachdem die Abfahrt abgesagt werden musste, der Höhepunkt des Weltcup-Wochenendes der Damen. Cornelia Hütter gibt ihr Comeback nach überstandener Knieverletzung.

Ski alpin: Die verletzten Damen Elisabeth Kappaurer: Schien- und Wadenbeinbruch linker Unterschenkel beim RTL-Training in Saas Fee (Schweiz) Ende September (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Sabrina Maier: Schien- und Wadenbeinbruch bei Speed-Training Mitte November in Copper Mountain (USA) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Christine Scheyer: Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie sowie Impressionsfraktur des Oberschenkels, erlitten am 2. Dezember im Super-G von Lake Louise (c) AP (Alexandra Wey) Cornelia Hütter: Knorpelfraktur an rechter Oberschenkelrolle, erlitten am 2. Dezember im Super-G von Lake Louise. 5 Wochen Pause (c) AP (Frank Gunn) Katharina Gallhuber: Riss vorderes Kreuzband und Innenmeniskusriss im rechten Knie am 14. Dezember beim Slalom-Training auf dem Semmering (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl) Rosina Schneeberger: Außenknöchelfraktur und Operation nach Sturz bei Europacuprennen in Zauchensee im Dezember und acht Wochen Pause (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien) Stephanie Brunner: Kreuzband- und Innenmeniskusriss links beim RTL-Training am 11. Jänner in Pozza di Fassa (c) GEPA pictures/ Harald Steiner Anna Veith: Kreuzbandriss rechts beim RTL-Training am 12. Jänner in Pozza di Fassa (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber Cornelia Hütter: Innenbandeinriss im Knie und Muskelfaserriss in der Wade bei der Abfahrt in Garmisch. GEPA pictures 1/9

Gleich nach den Damen geht es für die Ski-Herren weiter. In Kvitfjell gehen Matthias Mayer und Kollegen in der Abfahrt auf Punktejagd (09.45 Uhr, ORF eins und Kleine Zeitung Liveticker).

Um 11 Uhr wird es dann für Bernhard Gruber, Franz-Josef Rehrl, Mario Seidl und Lukas Klapfer ernst. Das Team-Springen steht auf dem Programm, der Team-Langlauf beginnt dann um 14.15 Uhr. Eine exzellente Medaillen-Chance für Österreich bei der Nordischen WM. Springen und Langlauf wird auf ORF eins übertragen.

Um 11.45 Uhr (ORF eins live) startet Teresa Stadlober über 30 Kilometer Langlauf in ihren letzten WM-Bewerb. Auch hier ist eine Medaille nicht ausgeschlossen. Und schon gar nicht beim Mixed-Skispringen (15.45 Uhr, ORF eins und Kleine Zeitung Liveticker)

Es regiert nicht nur der Winter

Davor wird aber schon Fußball gespielt. Ab 13.30 dürfen sich die Fans der Premier League freuen. Unter anderem auf das Nord-London-Derby. Tottenham empfängt Arsenal, es geht um die Champions League Plätze (DAZN live, Kleine Zeitung Liveticker) Alle Premier-League-Spiele im Liveticker gibt es hier.

Ab 15.15 Uhr ist auf Sky und dem Liveticker der Kleinen Zeitung die Konferenz der Deutschen Bundesliga zu sehen, ab 17.30 Uhr trifft dann Bayern München in Gladbach auf die Wölfe. David Alaba ist verletzt und steht nicht zur Verfügung.

Ab 16 Uhr geht es dann in der Bundesliga in Österreich rund (Liveticker), für Rapid geht es nur um drei Punkte. Um 20.30 trifft in Italien Lazio auf Roma - das Hauptstadt-Derby in Italien verspricht immer Brisanz (Liveticker). Um 20.45 Uhr trifft in Spanien Real Madrid auf Barcelona - schon wieder. Die Madrilenen brennen auf die Revanche (Liveticker).

Es gibt nicht nur Fußball

Es wird aber nicht nur Wintersport und Fußball betrieben in Österreich. Basketball wird ebenfalls gespielt (und übertragen) wie Handball. Um 20 Uhr sind die Bulls aus Kapfenberg in Oberwart zu Gast (Sky live), um 20.10 Uhr ist die HSG Graz in der höchsten Handballliga bei Hard zu Gast (ORF Sport plus).