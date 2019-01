Facebook

Thomas Steu und Lorenz Koller © APA/dpa/Tobias Hase

Die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller haben am Freitag für einen erfolgreichen rot-weiß-roten Auftakt der Rodel-WM in Winterberg gesorgt. Im Sprintbewerb mussten sich die Olympia-Vierten von Pyeongchang nur den Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken bzw. Tobias Wendl/Tobias Arlt geschlagen geben. Später am Nachmittag standen noch die Sprintbewerbe der Damen (14.35 Uhr) und Herren (15.30) an.