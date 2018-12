Facebook

NADA-Geschäftsführer Michael Cepic © GEPA pictures

Seit zehn Jahren gibt es in Österreich eine Anti-Doping-Agentur. Was war der Auslöser im Land, dieses unabhängige Kontrollorgan zu installieren?

Ich selbst war damals ja noch nicht im Amt. Aber ausschlaggebend waren sicher die Vorkommnisse bei den Olympischen Spielen in Turin. Der Gesetzgeber hat sich entschlossen, fast visionär ein Anti-Doping-Gesetz zu erlassen. Und, was besonders wichtig ist, die Rechtsprechung von den Sportverbänden zu lösen. Und genau das fordern die Anti-Doping-Agenturen. Dass vor allem internationale Verbände keine Rechtsprechung mehr in Dopingfällen haben sollen. Da können Sie jeden Verband nehmen. Egal ob UCI, IBU oder IAAF. Oder als Schirmherr gleich das IOC.

