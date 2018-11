Erzbischof traf Schumacher 2017"Schumis Gesicht ist so, wie wir es alle kennen"

Facebook

Michael Schumacher © APA/dpa

Der deutsche Erzbischof Georg Gänswein hat Michael Schumacher 2017 getroffen und berichtet nun in der "Bunte" über das Treffen. Nur über den Gesundheitszustand Schumachers erzählt er nichts. "Ich saß ihm Gegebnüber, fasste ihn an beiden Händen und schaute ihn an. Sein Gesicht ist so, wie wir es alle kennen, das typische Michael-Schumacher-Gesicht, nur ein wenig fülliger ist er geworden."

2017 soll Gänswein eine Audienz bei Familie Schumacher gehabt. "Er spürt, dass liebende Menschen um ihn herum sind, sich um ihn sorgen und gottlob die neugierige Öffentlichkeit fernhalten. Ein Mensch, der krank ist, braucht Diskretion und Verständnis. Die Familie ist das schützende Nest, das Michael unbedingt benötigt. Seine Frau ist die Seele der Familie."

Am 29. Dezember 2013 verunglückte Schumacher bei einem Skiunfall schwer, lag danach monatelang im Koma.