Anna Veith und Anna Gasser machten ein Selfie © MICHL/TAGGER

Ein Selfie mit einem Star - das steht bei vielen Sportfans auf der Wunschliste ganz oben. Aber mit wem würden die begehrten Sportler selbst gerne einmal posieren? Bei der Sporthilfe-Gala in der Wiener Marx-Halle kamen Österreichs Promis bei dieser Frage ordentlich ins Grübeln. „Denzel Washington, weil er ein cooler Typ ist. Aber ich habe noch nie ein Selfie gemacht“, sagte Peter Schröcksnadel. Und dann war es so weit: Der ÖSV-Boss schnappte sich den Selfie-Stick der Kleinen Zeitung und drückte erstmals in seinem Leben ab - wie es sich bei der Premiere gehört, leicht verwackelt und mit der Decke im Hintergrund.

Professioneller gingen da schon seine beiden Olympia-Asse Anna Veith und Anna Gasser zu Werke. Nach Komplimenten für die Roben lächelten auch sie in die kleine Kamera. Perfekt mit ihrem sympathischen Zahnpastalächeln. Ihr Kollege Matthias Mayer hat schon einen ganz großen Star für ein Selfie gewonnen. „Ich habe schon eines mit Arnold Schwarzenegger und als wir mit dem Ski-Team eine Audienz beim Papst hatten, wollte ich auch mit ihm eines. Aber das hat nicht funktioniert“, erklärte der Olympiasieger und fügte mit einem Lachen an: „Prinzipiell mache ich Selfies lieber mit Kindern. Weil die Erwachsenen schalten dabei immer das Handy aus oder finden den Knopf nicht. Das dauert dann immer so lang.“ Fototechnisch kurzen Prozess machte er mit Dakar-Sieger Matthias Walkner. Der wiederum hätte gerne ein Bild mit? „Niki Lauda. Der ist so ein Verweigerer von sozialen Medien und da gibt es sicher nicht viele von ihm.“

Sporthilfe-Gala: Die besten Selfies der Stars

In den sozialen Medien kennt sich Bernd Wiesberger gut aus - auf Twitter ist der Burgenländer sehr aktiv und der beste heimische Golfer hätte zwei Herren auf der Wunschliste. „Meinen Tischnachbarn Marcel Hirscher und Roger Federer. Er ist im Tennis über so lange Zeit dominant und als Mensch ein Sir.“ Mehrfach geadelt wurde auch Annemarie Moser-Pröll: „Autogrammwünsche gab es viele außergewöhnliche - sogar Männerglatzen waren dabei. Selfies finde ich hingegen grauenvoll, aber das ist der Lauf der Zeit.“ Die politische Zeit von Franco Fodas Wunschkandidaten ist schon vorbei: „Barack Obama und vielleicht Angela Merkel. Aber sportlich kommt meine italienische Ader durch und deshalb auch Sebastian Vettel, weil er für Ferrari fährt. Oder auch Gianluigi Buffon, weil er ein demütiger Mensch ist.“

Skisprung-Doppelweltmeister Stefan Kraft überraschte mit seiner Wahl: „Ich hätte gerne eines mit Helene Fischer. Es ist nicht so, dass mir ihre gesamte Musik gefällt, aber zwei, drei Lieder sind schon geil. Ich war heuer sogar auf einem Konzert von ihr.“ Für das Selfie rückte er mit seinem Zimmerkollegen Michael Hayböck eng zusammen. „Mir würde ein Selfie mit Lionel Messi taugen. ,Kraftl' und ich waren mit unseren Freundinnen letzte Woche in Barcelona und wollten ihn sehen, doch leider hat er nicht gespielt.“

Spielen würde auch gerne Alexandra Meissnitzer - und zwar ein waschechtes Bondgirl. „Eigentlich finde ich Selfies blöd, weil man da immer so komisch aussieht, aber an der Seite von Daniel Craig könnte ich mir schon eines vorstellen.“

Hausherr und Sporthilfe-Geschäftsführer Harald Bauer hat da schon mehr Chancen auf sein Wunschbild. „Mit Anna Gasser und meiner Frau“, sagte er und begrüßte mit dem Präsident der Sports Media Austria, Hans-Peter Trost, die Gäste. Oft nach Bildern gefragt werden auch die Stars im Ruhestand. So ist Fritz „The Cat“ Strobl etwas neidisch auf seinen Kärntner Landsmann Mayer: Er hätte nämlich auch gerne ein Bild mit der steirischen Eiche. Ex-Kombinierer Felix Gottwald bevorzugt hingegen eine handyfreie Zeit und „dass die Leute sich in die Augen schauen und nicht gemeinsam in ein Handy“.