Amadou Haidara hat Chancen auf die "Kopa"-Trophäe, die am 3. Dezember vergeben wird. Es ist eine Auszeichnung für den weltbesten U21-Profi. Haidara ist einer von zehn die noch im Rennen sind.

Amadou Haidara © GEPA pictures

Red Bull Salzburgs Amadou Haidara befindet sich im Rennen um die "Kopa"-Trophäe für den besten U21-Profi der Welt. Diese wird vom französischen Magazin "France Football", das auch den Ballon d'Or verleiht, heuer erstmals vergeben. Der aus dem Mali stammende Haidara ist einer von zehn Kandidaten, die am Montag präsentiert wurden.

In der Auswahl befinden sich u.a. der französische Weltmeister und Favorit Kylian Mbappe, Dortmunds Christian Pulisic (USA), Milan-Torhüter Gianluigi Donnarumma (ITA) oder Justin Kluivert (NED) von der AS Roma. Der Gewinner wird ebenso wie jener des Ballon d'Or am 3. Dezember gekürt. Gewählt wird der Kopa-Sieger von den bisherigen Preisträgern des Ballon d'Or.