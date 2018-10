Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© EPA

In der italienischen Serie A bahnt sich ein Sensationstransfer an. Die Zeitung Corriere della Serra berichtet, dass Zlatan Ibrahimovic vor einer Rückkehr zu AC Milan stünde. Aktuell steht der Schwede bei LA Galaxy unter Vertrag und erzielt für die Kalifornier Tore am laufenden Band. 20 Ligatore nach 24 Spielen in der MLS weist die Statistik aus.

In den USA beginnen im Oktober die Play-offs, im April startet die neue Saison. Ibrahimovic wäre also von Dezember bis März verfügbar. Und es wäre eine Rückkehr an einen Ort, an dem Zlatan bereits Erfolg hatte. Für den AC Milan erzielte der 37-Jährige, der unlängst sein 500. Karrierepflichtspieltor erzielte, in 61 Spielen 42 Tore.