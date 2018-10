Deutsche Frauenbundesliga"Leider keine Rakete im Arsch" - Zinsberger mit Fußballspruch des Jahres

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manuela Zinsberger © GEPA pictures

Manuela Zinsberger und ihre Kolleginnen von Bayern München müssen das vergangene Wochenende ganz schnell wieder vergessen. Gegen Meister VfL Wolfsburg setzte es ein 0:6-Debakel.

Besonders bitter war dabei der vierte Gegentreffer. Österreichs Nationaltorfrau passt auf ihre Mitspielerin Verena Schweers, die weiß nicht, was sie mit dem Ball anfangen soll und entscheidet sich Zinsberger die Verantwortung zu überlassen. Der Rückpass misslingt, der Ball kullert an Zinsberger vorbei - unerreichbar.

Was hilft in solchen Situationen am besten? Ein bisschen Galgenhumor.