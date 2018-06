Facebook

Wo finden die Olympischen Winterspiele 2026 statt? © APA/AFP/LOIC VENANCE

Der Skiort Kandersteg ist für eine Schweizer Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026. Die Gemeindeversammlung gab am Freitagabend grünes Licht für nötige Investitionen, wie Gemeindepräsident Urs Weibel mitteilte. In dem Ort im Berner Oberland würden bei einer erfolgreichen Schweizer Bewerbung die Wettbewerbe im Skispringen und in der Nordischen Kombination stattfinden.

Enges Resultat erwartet

Dreh- und Angelpunkt einer Schweizer Olympia-Bewerbung ist der Ort Sion im Wallis. Die Walliser entscheiden am Sonntag über nötige Investitionszuschüsse. Erst bei einem Ja würde die Schweiz sich mit Sion offiziell um die Austragung 2026 bewerben und wäre ein Konkurrent von Graz/Schladming. Nach Umfragen hielten sich Befürworter und Widersacher im Wallis zuletzt die Waage.

"Wenn wir die Olympischen Spiele bekommen, wird Kandersteg auf Landkarten stehen, auf denen es sonst nicht erscheinen würde", sagte Weibel der Deutschen Presse-Agentur. Der Ort erhoffe sich dadurch mehr Tourismus. Die Kandersteger stimmten konkret dafür, maximal 1,2 Millionen Franken (eine Millionen Euro) für neue Zufahrtswege zu investieren. An der Versammlung nahmen nur 214 von 874 Stimmberechtigten teil.