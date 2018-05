Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Eklat im Eishockey-Nationalteam von Weißrussland: Österreichs Gruppengegner bei der WM in Dänemark trennte sich nach nur drei Spielen von Coach Dave Lewis. Dem Kanadier wurde der katastrophale Turnierstart zum Verhängnis. Nach der 0:5-Auftaktniederlage gegen Weltmeister Schweden waren die Weißrussen auch gegen Frankreich (2:6) und gegen Olympiasieger Russland (0:6) chancenlos geblieben.

Anstelle des 64-jährigen Lewis soll sein bisheriger Assistent Sergej Puschkow die Weißrussen vor dem Abstieg retten. Der Russe wird das Team erstmals am Mittwoch gegen die Schweiz betreuen. Auf Österreich treffen die Osteuropäer am Samstag. Lewis, einst Headcoach der Detroit Red Wings und der Boston Bruins in der NHL, hatte die weißrussische Auswahl im Dezember 2014 von seinem Landsmann Glen Hanlon übernommen.