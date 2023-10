In der NHL spielt Timing eine wesentliche Rolle. Auf der kleineren Eisfläche, die für ein noch höheres Tempo sorgt, benötigt es praktisch blindes Verständnis. Die Profis müssen instinktiv handeln. Kommende Nacht erhebt sich für die 32 Mannschaften der Vorhang. Einziger Österreicher im Line-up der großen Eishockeyshow ist der Vorarlberger Marco Rossi. Der 22-Jährige unternimmt seinen dritten Anlauf, um bei Minnesota Wild und damit in der besten Liga der Welt Fuß zu fassen. Damit liegt der Center jedoch voll im Plan: Thomas Vanek war in seiner Durchbruchsaison 21 Jahre alt, Michael Grabner bereits 23. "Ich habe natürlich hohe Erwartungen, möchte allen zeigen, was ich kann. Aber das ist der Druck, den ich mir selbst auferlege. Was rundherum passiert, prallt an mir ab", stellt Rossi klar.