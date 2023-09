5Wir sind im Grunde unter dem Wert geschlagen worden, sagte Sektionsleiter Wolfgang Buchbauer nach dem Europacup-Hinspiel vor einer Woche. Die Frauen des SC Ferlach seien in Lissabon erst in der zweiten Spielhälfte so richtig aufgewacht, zu spät, um die klare Niederlage zumindest in Grenzen zu halten.