Harald Kolland mag hart wirken. Er will es nicht allen recht machen. Das muss er auch nicht. Er sagt, was er denkt und will sich nicht mit Menschen umgeben, die seine Ansichten, seine Leidenschaft und seine Ideale nicht teilen. Kolland ist nicht beim Dolomitenmann, um zu gewinnen. Er will auch nicht der große Maxi sein, der die beste Mannschaft zusammengekauft hat.