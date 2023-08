Österreichs Frauen-Eishockeyteam hat bei der B-WM in Shenzhen nach der zweiten Niederlage keine Aufstiegschance mehr. Die ÖEHV-Auswahl verlor einen Tag nach dem 1:2 gegen die Niederländerinnen am Donnerstag gegen Gastgeber China vor 7.900 Fans mit 0:2 (0:0,0:1,0:1). Die ungeschlagenen Asiatinnen stehen als Aufsteiger fest, um das zweite Ticket in die Topdivision kämpfen nur noch die Niederlande und Dänemark.

Dem letzten Gruppenspiel Österreichs gegen Fixabsteiger Slowakei am Samstag kommt keine Bedeutung mehr bei. Den ersten Gegentreffer im Duell mit China fingen sich die zunächst spielbestimmenden Österreicherinnen im zweiten Drittel (35.) nach der ersten Strafe der Partie in Unterzahl ein. Danach hatte man gegen den mit einigen Nordamerika-Importen verstärkten Gegner alle Hände voll zu tun, nicht höher in Rückstand zu geraten. Das nach druckvollem Schlussdrittel der Gastgeberinnen verdiente 0:2 brachte ein Empty-Net-Treffer in der Schlussphase.

Gemeinsam wachsen

"Wir sind natürlich sehr enttäuscht, wir sehen das aber nicht als Misserfolg, wir brauchen Zeit, um gemeinsam zu wachsen, um besser zu werden", sagte Teamchef Alexander Bröms. Der Schwede sprach von einer soliden Performance seiner Spielerinnen, es habe aber leider an der Chancenauswertung gemangelt.