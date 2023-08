Vor zwei Jahren kam es für viele Fans der MotoGP beim GP von Österreich in Spielberg zum Super-GAU. Valentino Rossi verkündete sein Karriereende und die Fans kamen noch einmal in Massen an den Red Bull Ring, um ihr Idol zu feiern.

Dem Italiener scheint es in Österreich zu gefallen, stattete Rossi in diesem Jahr dem Red Bull Ring als "Pensionist" einen Besuch ab. Der 44-Jährige war vor allem an der Box seines "VR46"-Teams zu sehen und fuhr gemeinsam mit Freundin Francesca Sofia Novello am Roller durch die Boxengasse. Das Paar erholte sich in den letzten Wochen bei einem Italien-Urlaub.

Francesca Sofia Novello © Richard Purgstaller

Zwar gab sich der "Doktor" gegenüber Medien scheu, für die Fans der MotoGP nahm sich der Italiener aber wie immer Zeit und machte gleich mit mehreren Zuschauern ein Foto. Dank seiner Vita ist er natürlich ein beliebtes Fotomotiv. 115 Siege und neun WM-Titel sammelte Rossi in seiner Zeit als Aktiver. Als Teamchef ist sein Team auch vorne dabei. Marco Bezzecchi liegt derzeit auf Platz drei der Fahrer-WM und auch der WM-Führende und Weltmeister Francesco Bagnaia ging durch seine Akademie.