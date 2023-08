Der Red Bull Ring ist Ducati-Land. Das war in den letzten Jahren schon immer so. Bis auf 2021, als Brad Binder einen sensationellen Heimsieg für KTM landete, gab es nur Siege der italienischen Marke. Im Vorjahr gewann Francesco Bagnaia, 2017, 2019 und 2020 Andrea Dovizioso, 2018 Jorge Lorenzo und 2016 Andrea Iannone. An der Favoritenstellung von Ducati wird sich auch heuer nichts ändern, für mich ist Weltmeister „Pecco“ Bagnaia also der erklärte Favorit.