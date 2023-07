Morgen in einem Jahr, am 26. Juli 2024, feiern wir die Eröffnung der Olympischen Spiele in meinem Heimatland. Ich zähle bereits die Tage. Paris 2024 – das werden Spiele einer neuen Ära: die ersten Spiele, die in Übereinstimmung mit allen Reformen der „olympischen Agenda 2020“ geplant und umgesetzt werden. Sie werden Vorbild und Blaupause sein, an der sich alle zukünftigen Olympischen Spiele und andere große Sportereignisse orientieren können.

Paris wird den 10.500 weltbesten Athletinnen und Athleten eine unglaubliche Bühne bieten, um ihren Traum zu leben und ihr Bestes zu geben – in einem urbanen Umfeld vor der Kulisse der atemberaubenden Sehenswürdigkeiten der Stadt. 32 Sportarten werden in Paris für Action sorgen, und zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele werden genauso viele weibliche Athletinnen wie männliche Athleten antreten. Dies ist eine der größten Errungenschaften der zahlreichen Reformen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Es ist zugleich eines von vielen Beispielen dafür, dass die Olympischen Spiele viel mehr sind als eine reine Sportveranstaltung. Sie stehen für Gleichberechtigung und vereinen die ganze Welt im friedlichen Wettstreit.

Als Vorsitzender der Athletenkommission Paris 2024 achte ich darauf, dass auf die Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten eingegangen wird, dass wir niemanden vergessen. Die Athletinnen und Athleten waren von Anfang an im Zentrum und im Herzen unseres Projekts. Das sehen Sie auch daran, dass der Präsident von Paris 2024, Tony Estanguet, selbst dreimaliger Kanu-Olympiasieger ist.

Wir haben während des gesamten Prozesses mit den Athletinnen und Athleten gesprochen, um von ihnen zu hören, was sie benötigen: von der Art des Essens, das sie im Olympischen Dorf wünschen, bis hin zur Qualität ihrer Trainingsstätten. Wir arbeiten an einzigartigen Momenten wie der Eröffnungsfeier am 26. Juli 2024, die zum ersten Mal nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine mit mehreren Hunderttausend Livezuschauern stattfinden wird. Außerdem haben wir in Le Trocadéro, einem der legendärsten Orte von Paris, mit dem Champions Park einen einzigartigen Platz geschaffen, an dem die Athletinnen und Athleten im Herzen der Stadt nach ihren Wettkämpfen gefeiert werden können. Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber schreibe.

Zudem fördert Paris 2024 Energiesparen, Innovation und Kreativität und setzt damit neue Nachhaltigkeitsstandards für sportliche Großveranstaltungen. So besteht die für die Spiele genutzte Sportinfrastruktur zu 95 Prozent aus bereits vorhandenen oder temporären Anlagen. Neubauten wie das Olympische Dorf werden nach den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 zu Wohnraum für über 6000 Menschen umgestaltet. Außerdem sind alle Wettkampfstätten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, und unser Ziel ist die Verwendung von 100 Prozent erneuerbarer Energie während der Spiele. Wir planen die Halbierung der CO2-Emissionen gegenüber dem Schnitt der Olympischen Spiele London 2012 und Rio 2016.

Die Spiele werden urbaner und jünger als je zuvor. Sportarten wie Skateboarden und Sportklettern sind zum zweiten Mal dabei. Es wird Surfwettkämpfe auf den besten Wellen der Welt in Tahiti sowie eine olympische Premiere für das Breaking (Breakdance, Anm.) geben. Die Veranstaltungen sind im Herzen der Stadt geplant. Berühmte Pariser Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm und die Pont Alexandre III werden in erstklassige Wettkampfstätten umgewandelt.

Paris 2024 wird seinem Slogan „Games Wide Open“ (offene Spiele für alle) mit neuen Beteiligungsmöglichkeiten für die breite Öffentlichkeit alle Ehre machen. So können beispielsweise beim „Marathon pour tous“ (Marathon für alle) über 40.000 Menschen auf der olympischen Marathonstrecke laufen. In Paris sind Sie nicht bloß Zuschauer, Sie können aktiv mitmachen, wenn Sie wollen.

Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie das ganze Land dabei ist und diese Spiele feiert. 70 Prozent der zehn Millionen Tickets sind bereits verkauft. Die Athletinnen und Athleten werden sich also in vollen Stadien präsentieren, nicht nur in Paris selbst, sondern in ganz Frankreich.

Ich bin jetzt schon stolz darauf, wie sich diese Spiele entwickeln. Athleten und Zuschauer der Welt: Macht euch bereit für ein einmaliges Erlebnis in Paris nächstes Jahr. Wir sehen uns!

Martin Fourcade (34) aus Frankreich ist fünffacher Olympiasieger im Biathlon, Mitglied der IOC-Athletenkommission und als solches auch Vorsitzender der Athletenkommission des OK für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris.