Die Montreal Canadiens haben ihre rot-weiß-rote Neuerwerbung David Reinbacher offiziell unter Vertrag genommen. Der Vorarlberger, der vom NHL-Rekordchampion im Draft als Nummer fünf ausgewählt worden war, unterschrieb einen über drei Jahre gültigen Rookie-Kontrakt. Beim ersten Vertrag, den junge NHL-Spieler im Alter von 18 bis 24 Jahren erhalten, sind die meisten Parameter wie Vertragslaufzeit und Vergütung kollektivvertraglich geregelt.

Reinbacher wurde in der Vorwoche als erster Verteidiger überhaupt im NHL-Draft in Nashville ausgewählt. Der 18-Jährige ist der erst fünfte Erstrunden-Pick aus Österreich und wurde so früh gezogen wie Thomas Vanek, der 2003 als Nummer fünf bei den Buffalo Sabres landete.

Der Einstiegsvertrag ist in der NHL genormt und bringt ihm 950.000 US-Dollar ein, sofern er in der NHL spielt. Dieser sogenannte "Two-way-contract" ist auch für das Farmteam in der AHL (Laval Rocket) gültig, allerdings würde er dort pro Saison nur 82.500 US-Dollar verdienen. Reinbachers Vertrag weist insgesamt einen "Performance Bonus" von 3,5 Millionen US-Dollar sowie einen Signing Bonus von 285.000 US-Dollar auf.

Allerdings könnte der 18-Jährige für kommende Saison seine Karriere beim Schweizer Erstligisten EHC Kloten fortsetzen. Dort stünde Reinbacher noch bis 2024 unter Vertrag.