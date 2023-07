Wenige Tage nach dem tragischen Todesfall von Dilano van't Hoff in den Formula Regional European Championship trauert der Motorsport erneut. Joey den Besten, ein niederländischer Motorradfahrer, kam in der Aufwärmrunde eines Rennens der International Road Racing Championship (IRRC) in Imatra (FIN) von der regennassen Fahrbahn ab und ist an den Folgen des Unfalles verstorben.

Medienberichten zufolge war den Besten beim Unfall in einen Lichtmast gekracht. Das IRRC-Management hat den Tod des Niederländers am Montag auf seiner Homepage bestätigt und drückte "seiner Lebensgefährtin, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Liebsten das tiefste Mitgefühl" aus.