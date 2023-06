Das ÖOC-Duo Sheileen Waibel und Andreas Thum holte im KK-Dreistellung-Mixed-Team-Bewerb die Silbermedaille bei den European Games. Im Kampf um Gold mussten sich Waibel/Thum in Wrocław den Schweizern Nina Christen / Jan Lochbihler mit 10 zu 16 Punkten geschlagen geben. Österreich hält damit derzeit bei fünf Mal Gold, drei Mal Silber und sechs Mal Bronze.

Waibel bilanzierte überaus zufrieden. "Es war ein megacooler Tag. Wir haben im ersten Grunddurchgang gut geschossen, waren in der Stage 2 sehr gut dabei, und auch im Finale hat es super geklappt. Leider haben wir teilweise auf sehr hohem Niveau die Punkte nicht gemacht. Schade, dass es nicht ganz für Gold gereicht hat, aber wir freuen uns über Silber." Auch Thum war glücklich. "Der zweite Platz ist sehr gut, und wenn man sich ansieht, wer vor uns ist, ist die Platzierung noch einmal mehr wert."

Für Thum war es die zweite Medaille bei den Europaspielen. Der Tiroler hatte bereits mit Alexander Schmirl und Martin Strempfl den dritten Platz im 10-m-Team-Bewerb (Luftgewehr) der Männer geholt. Der Niederösterreicher Schmirl gewann auch im Einzel der Männer im 50-m-Dreistellungskampf (Kleinkaliber) die Bronzemedaille, womit es die österreichischen Schützen bisher auf drei Stockerlplätze brachten.

Am Donnerstag gehen die ÖSB-Frauen und -Männer in den KK-Dreistellungsmatch-Mannschaftsbewerben an den Start. Zudem findet das erste von zwei Halbprogrammen mit der 25-m-Schnellfeuerpistole der Männer statt.