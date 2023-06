Eine NHL-Karriere passiert nicht zufällig. Und sie geschieht auch nicht plötzlich oder aus heiterem Himmel. Sie muss in gewisser Weise konstruiert werden. Die Zugänge dazu sind unterschiedlich. Ob die nordamerikanische oder die europäische Ausbildungsschiene den gewünschten Erfolg bringt, führt zu beinahe philosophischen Debatten. Bei Eishockey-Talenten jedoch, die in der allerersten Runde des NHL-Drafts ausgewählt werden, spielt das hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Sie sind die weltweit Besten ihres Jahrgangs und werden selten "übersehen".

Das Radar schlug bei den vorangegangen österreichischen Top-Talente Marco Rossi oder Marco Kasper früh an. Sie sorgten bereits im jungen Alter für Aufsehen, rückten medial in den Fokus der Öffentlichkeit. Ein wenig unter der Wahrnehmungsgrenze flog lange der Vorarlberger David Reinbacher. Sein Papa und Ex-Crack Harald Reinbacher sieht es ein wenig anders: "Alle Vergleiche mit anderen Spielern, mit anderen Werdegängen hinken", meint er. "David spielte immer auffällig. In Klotens U17 wurden wir zum ersten Mal von Außen damit konfrontiert, dass in ihm ein großes Talent schlummert. Aber sein exaktes Potenzial konnte man so früh noch nicht einordnen." Damals war Reinbacher 15 Jahre jung.

Feinschliff in der Schweiz

Der 18-Jährige schlug von Lustenau aus den Weg übers eidgenössische Ausbildungssystem ein. Kloten empfing den mittlerweile 1,89-Meter-Mann mit offenen Armen. Fünf Jahre lang genoss er die Vorzüge des Schweizer Eishockeys. Und schaffte vor einem Jahr den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Dort erlebte der Rohdiamant den Feinschliff. Er spielte in einer der besten Ligen Europas gegen Erwachsene, mitunter gegen ehemalige NHL-Profis. Vielleicht war es diese ausschlaggebende Fügung des Schicksals. In der National League rückte der 17-Jährige in den Fokus.

Mit einem Schlag war die Ruhe, die Stille, das Unscheinbare vorüber. "Dieser Trubel stellte uns alle vor große Herausforderungen", erzählt Reinbacher senior. "Darauf kann kein Vater vorbereitet sein. Ich wusste nicht, wie ich mit meinem Sohn plötzlich umgehen soll, wie ich die Situation meistern kann." Unterstützung für die Familie kam von der Berateragentur Maloney & Thompson. "Sie gaben uns wertvolle Tipps, was uns erwarten wird, worauf wir vorbereitet sein müssen. Und wir wussten, was zählt, sind viele persönliche Gespräche, wo wir über unsere Gefühle gesprochen hatten." Er betont gleichzeitig: "Ich habe immer die Spiele von beiden Söhnen verfolgt. Also von David, aber auch von Tobias (spielt bei Pioneers Vorarlberg, Anm.)."

Eishockey-Themen ausgeklammert

In den eigenen vier Wänden wurden Regeln aufgestellt. David Reinbacher zog eine Art Notbremse. "Er hat zum Saisonanfang darum gebeten, dass wir zu Hause nicht über Eishockey sprechen", erzählt sein Papa. Auch, um zu verhindern, dass sein Sohn nur noch über Eishockey definiert wird. "Das war teilweise wirklich schwierig, weil ja permanent jemand aus der NHL mit ihm sprechen wollte", sagt er lächelnd. Einzige Ausnahme: "Wenn er von sich aus zu erzählen beginnt."

Reinbacher selbst konnte dank Unterstützung seiner Familie ein Schutzschild um sich aufbauen. Schließlich galt es, den Vorschusslorbeeren gerecht zu werden. Insgesamt stand er für Kloten in 49 NL-Partien auf dem Eis und erzielte dabei 22 Scorerpunkte. Vor den Augen von unzähligen Scouts und weiteren NHL-Verantwortungsträgern. "Es war schon bemerkenswert, wie er damit umgegangen ist und sich immer aufs Eishockey fokussiert hatte, sich nie ablenken ließ", erzählt sein Papa stolz, der mit der gesamten Familie bereits in den USA weilt und kommende Woche selbstverständlich auch bei der Draft-Show in Nashville dabei sein wird.

Abstandskontrolle als großes Plus

Seine Vorzüge, die dafür sorgten, dass NHL-Leute extra aus Nordamerika in die Schweiz bzw. nach Wien oder zur WM nach Tampere gereist sind? Reinbacher wird eine außerordentliche "gap control" unterstellt. Das bedeutet, dass er bei hoher Geschwindigkeit über eine hervorragende Einschätzung verfügt, den Gegenspieler zu kontrollieren. Auch körperlich wirkt er trotz seines jungen Alters als sehr robust, kann physische Akzente setzen und gilt trotz seiner Größe als starker Eisläufer. Vor allem im Spielaufbau zeigt Reinbacher mit Übersicht außerordentliche Qualitäten und Schussstärke.

Für NHL-Klubs sind solche Spieler wertvolle Aktien, das Gerangel ist besonders heuer groß. Abgesehen von Reinbacher tauchen Verteidiger wie Axel Sandin-Pelikka oder Tom Willander (beide Schweden) in den prognostizierten Draft-Listen in aussichtsreichen Positionen auf. NHL-Insider Bob McKenzie hat mit seinem Ranking allerdings bereits die Augenbrauen hochschnellen lassen. Er hat den Österreicher auf achte Position gesetzt. Bei Rossi lag er beispielsweise um zwei Positionen daneben (neunte Position statt Sieben), bei Kasper verkalkulierte sich der Kanadier ebenfalls knapp (zehnte Position statt Acht). Andere Portale bzw. Experten sehen Reinbacher zumindest in den Top 20. Als fix gilt jedoch die erste Draftrunde.

Zwei Picks gelten als gesetzt

Nicht abschätzbar ist die zukünftige Destination für Reinbacher. Mit fast allen NHL-Teams war er in den vergangenen Monaten in Kontakt gestanden. Einigkeit herrscht unter Experten derzeit nur, dass Connor Bedard die allererste Wahl ist und von Chicago Blackhawks gezogen wird. Dahinter wartet Adam Fantilli (Anaheim Ducks). Ab diesem Zeitpunkt beginnt ein komplexer Kampf, wenn sich Columbus Blue Jackets, San Jose Sharks, Montreal Canadiens, Arizona Coyotes, Philadelphia Flyers, Washington Capitals sowie Detroit Red Wings und St. Louis Blues um die besten zehn Talente reißen.

Die Nervosität sei zwar vorhanden, aber irgendwelche Ansprüche stellen die Reinbachers nicht. "Das wäre gegen unsere Natur. Wir nehmen es so hin, wie es kommt und versuchen die Zeit gemeinsam mit David zu genießen." Was ihnen jedoch bewusst ist: Der NHL-Draft mag den Einstieg in die beste Eishockey-Liga der Welt erleichtern. Aber eine Garantie für eine große Karriere, und in der harten Realität liefern viele Erstrunden-Draftpicks den Beweis, ist die Wahl der Top-Talente freilich noch nicht.