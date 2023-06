Wenn sich der Bo­den­be­lag im Raiff­ei­sen Sport­park farb­lich än­dert und die Tri­bü­nen für die ma­xi­ma­le Ka­pa­zi­tät aus­ge­fah­ren wer­den, ist klar: Es ist keine all­täg­li­che Ver­an­stal­tung, die über die Bühne geht. Zum ers­ten Mal über­haupt hat sich Ös­ter­reich in der Vol­ley­ball Sil­ver Le­ague so­wohl mit den Män­nern als auch den Frau­en im sel­ben Jahr für das Halb­fi­na­le qua­li­fi­ziert und so wurde in der stei­ri­schen Lan­des­haupt­stadt gleich ein Dop­pe­levent ins Leben ge­ru­fen. Knapp 1000 Zu­schaue­rin­nen und Zu­schau­er waren es, die Ös­ter­reichs beste Vol­ley­bal­ler sehen woll­ten. Und sie be­reu­ten ihr Kom­men nicht. Ös­ter­reichs Frau­en, an­ge­führt von der stei­ri­schen Ka­pi­tä­nin Nina Nesi­mo­vic sowie ihren weiß-grü­nen Lands­frau­en Marie Bruck­ner und Kora Scha­berl, fuh­ren gegen Mon­te­ne­gro einen 3:1-Sieg ein und ste­hen damit im heu­ti­gen Fi­na­le der Sil­ver Le­ague. Geg­ner ist ab 20.20 Uhr (ORF Sport+ live) Est­land, das Por­tu­gal 3:1 be­siegt hat. „Alles ist jetzt mög­lich. Ich habe noch immer Gän­se­haut, die Stim­mung war super“, sagte Scha­berl nach dem Fi­nal­ein­zug.

Die junge ös­ter­rei­chi­sche Män­ner-Aus­wahl – nur ein Spie­ler im Kader wurde vor 2000 ge­bo­ren – muss­te sich den rou­ti­nier­ten Let­ten im Halb­fi­nal-Hin­spiel mit 0:3 ge­schla­gen geben. Das Rück­spiel er­folgt am Mitt­woch aus­wärts. „Wir haben viel Er­fah­rung sam­meln kön­nen. Ich denke, wenn wir un­se­re Ei­gen­feh­ler ab­stel­len, kön­nen wir sie in Lett­land schla­gen“, sagte UVC-Graz-Spie­ler Se­bas­ti­an Sa­b­lat­nig. „Danke an jeden, der in die Halle ge­kom­men ist. Es war un­be­schreib­lich, eine große Ehre und hat sehr viel Spaß ge­macht.“

Auch ab­seits des Vol­ley­ball-Spek­ta­kels wurde den Fans ei­ni­ges ge­bo­ten. In den Satz­pau­sen nutz­ten Sport­akro­ba­tin­nen und -akro­ba­ten die Hal­len­hö­he bei spek­ta­ku­lä­ren (Flug-)Ein­la­gen or­dent­lich aus.

Und weil der Ös­ter­rei­chi­sche Vol­ley­ball­ver­band (ÖVV) an die­sem Wo­chen­en­de auch noch sein 70-jäh­ri­ges Ju­bi­lä­um be­geht, ließ sich bei­na­he die ge­sam­te na­tio­na­le Vol­ley­ball-Eli­te um ÖVV-Prä­si­dent Ger­not Leit­ner bli­cken. Im Foyer des Sport­parks wurde nach dem Spiel der Ös­ter­rei­che­rin­nen noch aus­gie­big ge­fei­ert. Der Sieg im heu­ti­gen Fi­na­le und der damit ver­bun­de­ne Auf­stieg in die Gol­den Le­ague wären wohl das bes­tes Ge­schenk, das sich der Ver­band wün­schen könn­te.