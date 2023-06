Der Samstag ist in Assen zu einer Kampfansage von Marco Bezzecchi geworden. Der italienische Ducati-Motorrad-Pilot holte sich im Qualifying für den Großen Preis der Niederlande am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) mit Rundenrekord die Poleposition und gewann danach auch das Sprintrennen vor WM-Leader und Landsmann Francesco Bagnaia (Ducati) sowie dem französischen Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo.

In der WM-Wertung baute Titelverteidiger Bagnaia seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Spanier Jorge Martin (Ducati) auf 21 Punkte aus. Bezzecchi, der sich den Sprintsieg mit einem Überholmanöver gegen Bagnaia in der vierten von 13 Runden holte, ist weitere zehn Punkte dahinter nach wie vor Dritter. Auch im Qualifying war Bezzecchi mit der Assen-Rundenbestzeit von 1:31,472 Minuten nicht zu schlagen, auch hier hatte er die Nase vor Bagnaia. Die dritte Startposition ging an den Italiener Luca Marini (Ducati).

Pech hatte KTM-Pilot Brad Binder, der im Sprint wegen einer Drei-Sekunden-Strafe vom dritten auf den fünften Platz zurückrutschte.