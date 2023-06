Eine wortwörtlich brenzlige Situation gab es am Wochenende in der australischen Supercars-Serie am Hidden Valley Race Track in Darwin (AUS) beim ersten der drei Rennen am Wochenende.

Der Australier Cam Waters führte das Rennen in seinem Ford Mustang an, als der Bolide plötzlich zu brennen begann. Waters konnte den Boliden am Streckenrand abstellen, da stand der Wagen aber bereits im Vollbrand.

Die Box sah gespannt zu, wie sich der Australier in letzter Sekunde aus dem Auto retten konnte. Wie durch ein Wunder trug er keine Verletzungen davon. Seine Crew konnte den Wagen sogar noch reparieren. Am Sonntag wurde Waters damit sogar sensationell Fünfter.