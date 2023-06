Gegen den traditionsreichen Vorarlberger Eishockeyverein VEU Feldkirch sind Steuerermittlungen eingeleitet worden. Untersucht werden die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21, in denen der Klub in der grenzüberschreitenden zweitklassigen Alps Hockey League spielte, berichtete die "NEUE Vorarlberger Tageszeitung". Die Pioneers Vorarlberg, die in der zu Ende gegangenen Saison erstmals an der ICE Hockey League teilnahmen, seien nicht betroffen, betonte der Erstligaverein.

Laut dem Bericht der Tageszeitung soll eine beachtliche Anzahl an VEU-Spielern in den beiden Saisonen nur geringfügig angestellt gewesen sein. Es bestehe der Verdacht, dass der Hauptteil der Gehälter am Finanzamt vorbei bar ausbezahlt worden sei. Seitens der VEU Feldkirch wurde die "behördliche Prüfung bezüglich der abgabenrechtlichen Behandlung von Spielerbezügen" in einer Aussendung an die Medien bestätigt. Die Prüfung beziehe sich ausschließlich auf bereits abgelaufene Saisonen, man kooperiere selbstverständlich vollumfänglich mit den Behörden. Sämtliche Unterlagen und Dokumente seien bereits übergeben worden, hieß es. Ob es zu Nachzahlungen kommen werde oder nicht, stehe noch nicht fest.

Bei der VEU Feldkirch, die nunmehr in der drittklassigen ÖEL antritt, und den Pioneers Vorarlberg handelt es sich um zwei unabhängige Vereine mit jeweils eigenständiger Rechtspersönlichkeit. Die Pioneers Vorarlberg wurden nach mehrjährigen Bemühungen im Vorfeld der Saison 2022/23 gegründet und in die oberste Spielklasse – die sich ebenfalls über mehrere Länder erstreckende ICE Hockey League – aufgenommen. Sie unterstrichen, nicht mit einer behördlichen Finanzprüfung konfrontiert zu sein. Im Personalbereich gibt es aber doch eine Kontinuität zwischen den beiden Vereinen. Die tragenden VEU-Verantwortlichen bis 2021/22 sind nun in maßgeblichen Positionen bei den Pioneers Vorarlberg tätig.

Die Eishockeygeschichte in Feldkirch ist lang und ruhmreich, ist aber auch durch finanzielle Turbulenzen gekennzeichnet. 1986 gab es einen Ausgleich, in den Jahren 2000, 2004 und 2007 mussten Konkurse angemeldet werden. Sportlich stechen neun österreichische Meistertitel für die VEU Feldkirch (zuletzt 1997/98) und der Triumph in der European Hockey League 1998 hervor.