Die außerordentliche Hauptversammlung des Österreichischen Olympischen Comité wird am 3. Juli in Wien stattfinden und der Wahlvorschlag des zuletzt eigentlich vom ÖOC abgesetzten Wahlausschusses dabei zur Abstimmung gebracht. Das beschloss der Vorstand des Österreichischen Olympischen Comité in einer Sitzung am Mittwoch einstimmig und auf Empfehlung des Präsidiums und will damit Ruhe in die angespannte Situation bringen.

Der Wahlvorschlag sieht den amtierenden Karl Stoss als Präsidenten vor, als Vizepräsidentin sind Roswitha Stadlober (Ski Austria), Sonja Spendelhofer (Leichtathletik) und Thomas Reichenauer (Ringen) gelistet. Der Vorstand setzt sich aus acht Mitgliedern zusammen. Ob der Wahlvorschlag in der Hauptversammlung die Mehrheit bekommt, ist allerdings fraglich.