Nun ist das Liebesgeheimnis doch gelüftet worden. Ob Viktoria Schnaderbeck durch die Hochzeitsfotos von Manuela Zinsberger inspiriert wurde? Mag sein. Denn kurz nachdem Österreichs Nationalkeeperin die Bilder ihrer Traumhochzeit veröffentlicht hatte, zog ihre Ex-Kapitänin nach. Auf Instagram veröffentlichte die Steirerin ein Video von ihrer Hochzeit mit Lebensgefährtin Anna. Wo die Traumhochzeit stattgefunden hat, wird aber nicht verraten. In einer Story verrät sie aber, dass noch geflittert wird.

Schon mit ihrem Coming-Out begeistert Viktoria Schnaderbeck die Öffentlichkeit. Damals sagte sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung: "Endlich kann ich ich selbst sein."

Nun hat sie ihre Langzeitliebe geehelicht. Allerdings ließ sich die Südoststeirerin mit der frohen Botschaft ein bisschen Zeit, denn das Ja-Wort ist laut Posting schon mehr als eine Woche her.

Auf Instagram schrieb die Speakerin: "Even after more than a week it’s still impossible to put into words what I feel. I am so excited to finally call you my wife! I am so in love with you, Anna! Once again, you have touched me with your tenderness, overwhelmed me with your surprise and my heart is so full of love for you - yesterday, today and forever!"

"Selbst nach mehr als einer Woche ist es immer noch unmöglich, meine Gefühle in Worte zu fassen. Ich freue mich so sehr, dich endlich meine Frau nennen zu dürfen! Ich bin so verliebt in dich, Anna! Wieder einmal hast du mich mit deiner Zärtlichkeit berührt, mich mit deiner Überraschung überwältigt und mein Herz ist so voller Liebe für dich – gestern, heute und für immer!"

Diese berührenden Sätze richtet die Cousine von Sebastian Prödl - der Ex-Internationale ist schon vor vielen Jahren mit einer ehemaligen Leistungssportlerin in den Hafen der Ehe eingelaufen - an ihre Anna.