Dieser Berg ist aus Eisen - im wahrsten Sinn des Wortes. Und nur die Härtesten schaffen es, ihn, den Erzberg, auf zwei Rädern zu bezwingen. 500 machten sich am Sonntag beim großen Höhepunkt des Erzbergrodeos auf den Weg, um beim Harescramble alle von Karl Katoch und seinem Team ersonnenen 27 Checkpoints zu passieren und das Ziel zu erreichen. Beeindruckend: Der Bayer Manuel Lettenbichler holte sich in beeindruckender Manier zum zweiten Mal in Folge den Sieg in der Steiermark.