Die 24 Stunden von Le Mans wurden ihrem legendären Ruf einmal mehr gerecht und sorgten schon im Training für atemberaubende Szenen. Auch die ersten Stunden des Rennens boten Spannung, Überholmanöver und auch zahlreiche Crashs.

So sorgte am Samstagabend der einsetzende Regen etwa für eine echte Rutschpartie auf der französischen Strecke. Eine echte Herausforderung für die besten Fahrer der Welt.

In der Nacht gab es einen Unfall, der den Ausgang in der Gesamtwertung mitunter beeinflusste. So konnte etwa das starke Toyota-Team um Kamui Kobayashi nicht weiterfahren.

Auch für Stars und Sternchen ist Le Mans immer wieder ein heißes Pflaster. In diesem Jahr raste Schauspieler Michael Fassbender über die Strecke - ehe er auch einen Crash verursachte.

Einen echten Schockmoment gab es bereits am Freitag im Training, als Casper Stevenson im Aston Martin die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die Leitplanken. Steven Thomas reagierte daraufhin zu spät und crashte in den Briten.