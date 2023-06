In einer Viertelpause des NBA-Final-Schlagers zwischen Miami Heat und den Denver Nuggets gab es auf dem Parkett ein Interview mit Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor, der die Werbetrommel für eines seiner Produkte, einen Menthol-Spray, rühren durfte. Bei den Fans kam das nicht so toll an, wurde der Superstar doch gnadenlos ausgepfiffen.

Die Revanche des heißblütigen Iren folgte auf dem Fuß. Als sich ihm das Miami-Heat-Maskottchen Burnie spaßeshalber mit einem XXL-Boxhandschuh näherte und mit ihm zur Show ein wenig raufen wollte, knockte McGregor den Mann unter der Maske knallhart aus. Damit nicht genug, schlug der offensichtlich angetrunkene UFC-Kämpfer anschließend doch weiter auf sein Opfer ein.

Mehrere Betreuer stürmten auf das Parkett, wedelten dem Maskottchen Luft zu. Zunächst dachten die Zuschauer, das sei Teil der Show. War es aber nicht. Im Gegenteil: Der Geprügelte musste ins Krankenhaus und wurde dort mit Schmerzmitteln versorgt. Mittlerweile soll es ihm aber wieder besser gehen ...