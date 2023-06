Die "eisernen Damen" setzen ein Statement für die Frauen

Video. Die "Iron Dames" stellen in Le Mans ein rein weibliches Rennteam mit drei Fahrerinnen, Ingeneurinnen und Mechanikerinnen. Sie setzen damit ein Statement in pink für den Klassiker, der am Samstag um 16 Uhr zum 100. Mal in Szene geht.