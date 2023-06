Die Vegas Golden Knights haben auch das zweite Heimspiel in den NHL-Finals um den Stanley Cup gegen die Florida Panthers gewonnen. Zwei Tage nach dem 5:2 zum Auftakt gab es am Montagabend ein 7:2 in der Glücksspielmetropole. Die Szene des Spiels liefert Mark Stone. Vor dem zwischenzeitlichen 4:0 bricht der Stock des Flügels. Der Amerikaner lässt sich nicht irritieren, ohne Stock checkt er einen Gegner, er bekommt von der Bank einen neuen Schläger und liefert Brett Howden für dessen Treffer die Vorlage. So geht Eishockey!