Nicht nur in Österreich sorgten die heimische Politik für große Aufregung. Die SPÖ musste nach einem fehlerhaften Auszählungsverfahren gestehen, dass die Wahl zum Parteivorsitzenden fehlerhaft war und der neue Chef Andreas Babler heißt.

Neben viel Spott kamen auch Gratulationen in Richtung Babler - auch aus Deutschland. Denn der FC St. Pauli gratulierte per Tweet zum SPÖ-Vorsitz.

Der Grund ist aber ein kurioser: Der Neo-SPÖ-Boss trat bei einer Rede Mitte April in einem Wiener Gemeindebau nämlich in einer Jacke des deutschen Kultklubs auf und hatte dieses Outfit auch bei mehreren Auftritten quer durch Österreich an.