Österreich ist gerüstet für die 3x3-WM in Wien. Am Rathausplatz wollen die Basketballer zunächst ihre Gruppenphasen überstehen, "in weiterer Folge ist alles möglich – auch eine Medaille", sagt Basketball-Austria-Manager Johannes Wiesmann. Das international voll etablierte "Team Vienna", die aktuelle Nummer zwei der Welt, wird bei den Herren ins Rennen gehen. Bei den Frauen wurde eine starke Mannschaft zusammengestellt, die zuletzt bei einem Vorbereitungsturnier in Aserbaidschan bis ins Halbfinale vorgestoßen ist und dabei sogar China, die WM-Dritten 2022, schlug. Die Italien-Legionärinnen Sigi Koizar und Sarah Sagerer starten ebenso wie die 3x3-Routinierinnen Anja Fuchs-Robetin und die steirische Superliga-Topspielerin Camilla Neumann.