"Wir haben in jedem Spiel gezeigt, dass wir in die A-Gruppe gehören. Es gab von uns keinen Auftritt, bei dem wir völlig chancenlos waren. Und am Ende haben wir das Schlüsselspiel gegen Ungarn gewonnen. Mit Glück, aber wir hatten auch Pech bei dieser WM", erklärte Teamchef Roger Bader nach dem Klassenerhalt. Österreich gehört damit weiterhin den besten 16 Eishockey-Nationen an (ohne Russland und Belarus).