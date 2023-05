Es war die gleiche Kabine, die Österreich bezogen hatte. Wie vor einem Jahr brachte der provisorische Verschlag der Bader-Mannschaft bei der Eishockey-WM in Finnland Glück. Eine "Übersiedlung" in eine echte Kabine lehnte das Team vor 11 Tagen ab. Und der Aberglaube sollte sich gegen Ungarn bezahlt machen. Erneut schafften Keeper Bernhard Starkbaum & Co. die Wende, erneut lagen die Österreicher zurück und standen mit dem Rücken zur Wand. Doch dieses Mal schien es, als verfügte das Team dieses unbändige Selbstvertrauen. Mit Ruhe, Geduld und Souveränität wurde der Klassenerhalt geschafft.