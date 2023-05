Dominique Heinrich trat an und ließ den Puck im Tornetz zappeln. Der Verteidiger erzielte im Penaltyschießen den entscheidenden Treffer, der Österreich den Verbleib in der Erstklassigkeit gesichert hat. „Ich war mir zuerst nicht sicher, weil niemand auf das Eis gestürmt ist. Alle waren irgendwie zaghaft, niemand wollte zu früh jubeln. Jetzt bin ich überglücklich“, meinte der Gold-Torschütze. Damit ist das ÖEHV-Team für die Weltmeisterschaft 2024 in Prag/Ostrava qualifiziert. Und erstmals erklang mit diesem 4:3-Sieg Österreichs Hymne in Tampere.