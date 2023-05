Die Playlist scheint stecken geblieben zu sein, für Österreich erklingt bei der Eishockey-WM in Tampere die gewohnt gleiche Leier. Denn das Team von Trainer Roger Bader steht nach sechs Spielen an derselben Stelle wie vor Beginn des Turniers befürchtet: Ein Schicksalsspiel gegen Ungarn steht bevor. Alles, was zählt, ist ein Sieg gegen Ungarn. Deshalb, weil gegen Frankreich, Dänemark und Deutschland keine entscheidenden Akzente gesetzt werden konnten – um das Schreckgespenst des Abstiegs vorzeitig zu vertreiben.