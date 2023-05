Die Idylle ist trügerisch. Eine heiße Wand wirft selbst 95-Kilogramm-Männer beinahe um. Die Luft ist so schneidend, dass das Atmen schwerfällt. Auf die allerersten Augenblicke in einer echten finnischen Sauna gibt es für Mitteleuropäer keine Vorbereitung. Sie liegt etwas außerhalb von Tampere, die Kaupinojan-Sauna am See Näsijärvi und wirkt von Außen unscheinbar. Die Gefahr lauert drinnen. Denn die vielen Stapel Kiefernholz vor der Baracke erfüllen ihren Sinn. „Es ist die einzige Holzofen-Sauna hier. Die Beste“, findet Santeri Matikainen, der Sohn von Ex-KAC-Trainer Petri Matikainen in fließendem Deutsch.