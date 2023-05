Auf der Hämeensilta-Brücke sind die Bronzestatuten wieder in blauen Trikots der finnischen Eishockey-Mannschaft gekleidet. Oder vielleicht noch immer. Erneut gastiert die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Universitätsstadt, eineinhalb Autostunden von Helsinki entfernt. Also dort, wo im Vorjahr die Leijonat, wie die der amtierende Weltmeister Finnland bezeichnet wird, ihren großen Triumph gefeiert hatte. Der andere Spielort ist Riga (Lettland).