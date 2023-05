Die Poker-Welt trauert um den vermutlich bekanntesten Spieler: Doyle Brunson. Die Legende verstarb im Alter von 89 Jahren in Las Vegas. "Er war ein geliebter Christ, Ehemann, Vater und Großvater. Wir werden in den kommenden Tagen mehr zu sagen haben, während wir sein Vermächtnis ehren", hieß es in einer Stellungnahme der Familie, die von Brunsons Manager bei Twitter geteilt wurde.

Die World Poker Tour teilte mit: "Die Pokerwelt trauert um eine Legende." Brunson, dessen Markenzeichen der Cowboyhut war, gewann Medienberichten zufolge zehn Turniere der World Series of Poker, bevor er 2018 in den Ruhestand ging. 1988 wurde er in die Poker Hall of Fame aufgenommen. Bis heute wird sein Strategiebuch "Super System" von jenen gelesen, die das beliebte Kartenspiel meistern wollen. Auch die Starthand 10 - 2 ist nach ihm benannt, weil er damit 1976 und 1977 das Main Event der World Series of Poker gewann.

Im Juni 2018 spielte Doyle Frank „Texas Dolly“ Brunson sein letztes Live-Pokerturnier und beendete seine Karriere nach mehr als 60 Jahren als Profispieler, war aber noch ab und zu bei Cash-Game-Spielen zu sehen.

Brunson hinterlässt drei Kinder und eine Ehefrau.