Ein Österreicher, der in Nordamerika Eishockey spielt, steht immer im Fokus. Spüren Sie diese Bürde, ist die Erwartungshaltung zu groß?

Marco Rossi: Überhaupt nicht. Ich achte nicht darauf, was geredet wird. Weder positiv noch negativ, ich ziehe mein Ding durch. Im Internet kann ja jeder seinen Senf abgeben. Mich interessiert nur mein Kreis.

Das Eishockey ist grundsätzlich ein anderes. Auch für Sie?

Natürlich merke ich das. Die Eisfläche ist größer, da muss man mehr investieren, als nur zwei, drei schnelle Schritte. Ich muss mich zwingen, mehr eiszulaufen. Das sind aber nur Kleinigkeiten und mittlerweile kein Problem mehr.

Sie sind es gewohnt, dass vor dem Tor ein Getümmel herrscht. Fehlt das den Österreichern?

Absolut. Wir versprechen in den Drittelpausen immer, dass wir das forcieren wollen. Und am Ende spielen wir doch draußen herum, wollen zaubern. Speziell gegen die USA wird das keine Option darstellen. Tore schießt man nur, wenn man den direkten Weg zum Tor sucht. Auch wenn es weh tut, aber wir kommen nicht drumherum. Ein Treffer bei 5:5 in drei Spielen ist einfach zu wenig. Wir müssen uns zur Drecksarbeit zwingen.

Erst Frankreich, dann Dänemark - die zwei WM-Gegner lagen in Reichweite und trotzdem setzte es eine Niederlage. Warum?

Wir sind selbst schuld. Das klingt hart, ist aber die Wahrheit. Uns sind einfach immer wieder Fehler passiert, die sofort bestraft worden sind. Speziell gegen Dänemark, wo wir die Partie eigentlich dominieren konnten. Auf diesem Level darf so etwas einfach nicht passieren.

Es wirkt oft, als stehe man sich gegen die Länder abseits der Top-Nationen selbst in Weg. Ihre Meinung?

Stimmt. Wir sagen oft, dass wir gegen dieses oder jenes Team gewinnen müssen. Wir müssen gar nichts. Wir müssen einfach nur gut spielen, anstatt vor dem Spiel schon daran denken, was in den letzten Minuten passieren wird. Das ist der falsche Weg. Und so etwas passiert gegen die großen Nationen nicht, deshalb spielen wir gegen die besser.

Zwei Drittel dominant und dann zeigten sich Auflösungserscheinungen. Warum?

Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem: Wir waren eigentlich nur mit 2:3 zurück, vor uns lag noch genügend Zeit, um die Partie für uns zu entscheiden. Selbst das 2:4 wäre noch kein Problem gewesen.

Bei einer WM herrscht eine ganz eigene Energie. Was bewirkt das bei den Spielern?

Uns bleibt einfach keine Zeit, dass wir uns jetzt auf das konzentrieren, was wir alles falsch gemacht haben. Also mit den Köpfen in der Vergangenheit hängenzubleiben. Auch wenn es schwer und der Frust groß ist: Wir müssen positiv bleiben.

Dennoch: Worin krankt es? Geduld?



Wir sind defensiv manchmal zu unachtsam, zu gemütlich. Da bleibt einfach keine Zeit. Aber ja, Geduld ist sicher ein Thema. Das sind Dinge, die wir verbessern müssen. Vielleicht sind es die nötigen Lektionen, die wir erleben müssen.

Zurück zum Thema NHL: Es sind heuer enorm viele Scouts anwesend und werden natürlich auch das Spiel gegen USA genau unter die Lupe nehmen. Verändert das etwas?

Nicht direkt. Aber das Spiel ist sicher etwas Besonders. Ich kenne einige der Spieler bei den Amerikanern. Wichtig wird sein, dass wir als Mannschaft gut agieren. In uns steckt immer noch viel Gutes.