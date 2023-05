Österreich trifft erstmals seit 14 Jahren bei einer WM auf Dänemark, der jüngste Pflichtspielsieg datiert von der Olympia-Qualifikation 2001. In dieser Saison hat das ÖEHV-Team aber schon Testspiele gegen die Dänen mit 3:1 beim Deutschland-Cup und 3:0 in Kopenhagen gewonnen.

Nach der Enttäuschung gegen Frankreich (1:2 nach Verlängerung) und der Leistungssteigerung gegen den Medaillenanwärter Schweden (0:5) hofft das Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Tampere auf das erste Erfolgserlebnis. Das ÖEHV-Team geht am Dienstag (15.20 Uhr/live ORF 1) als Außenseiter ins Spiel gegen Dänemark, das an einem guten Tag in Reichweite sein könnte. Teamchef Roger Bader muss allerdings auf David Reinbacher verzichten.