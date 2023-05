Ein normaler Arbeitstag beginnt für Österreicher mit einem ausgiebigen Frühstück. Danach ist alles Weitere streng durchgetaktet, bis zum Betthupferl um 22 Uhr. So nimmt eine Eishockey-WM für die Mannschaften durchaus militärische Züge an. Ähnliches gilt für die Trainingszeiten in der Nokia-Arena. In der großen WM-Halle, sowie im "Practice Rink" einen Stock tiefer.