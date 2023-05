Vor dem ersten Ruhetag wartet jetzt also Schweden. Die Erfahrung aus 3205 NHL-Spielen hat sich im Tre-Kronors-Team gebündelt. Aus österreichische Sicht mag das natürlich nach enorm viel klingen. Im Vergleich dazu: Über 10.000 Spiele galten in den Jahren bis 2019 zum gehobenen Standard.

An der Qualität der Schweden, an ihrer außerordentlich durchdachten Spielweise hat sich nichts geändert. Die Skandinavier retteten im ersten Spiel gegen Deutschland ein hauchdünnes 1:0 über die Zeit. Und Österreich hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, selbst gegen Weltklasse-Gegner Akzente setzen zu können. Wie bei den Österreichern mit David Reinbacher steht beim Drei-Kronen-Team mit Leo Carlsson ein potenzieller Erstrunden-Draft im Fokus der anwesenden NHL-Scouts.